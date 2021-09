O convívio entre Gui Araújo e Nego do Borel dentro do reality rural é repleto de conflitos - Reprodução

O convívio entre Gui Araújo e Nego do Borel dentro do reality rural é repleto de conflitos Reprodução

Publicado 25/09/2021 13:23

A equipe de Nego do Borel finalmente se manifestou sobre as acusações de estupro contra o cantor, que começaram após ele dividir o edredom, na madrugada deste sábado (25), com a participante Dayane Mello, que estava embriagada e fora de si.

"A equipe do Nego do Borel está acompanhando as graves acusações feitas contra o participante. Somos totalmente favoráveis a apuração de todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality, bem como a oitava de todos os envolvidos. Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados. Um tema grave como esse não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objeto de julgamento na internet", informa o comunicado da equipe do cantor, que foi divulgado nas redes sociais do funkeiro.

A equipe de Dayane Mello também se manifestou. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem", pediu.