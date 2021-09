Dayane Mello - Reprodução de internet

Dayane MelloReprodução de internet

Publicado 25/09/2021 14:31 | Atualizado 25/09/2021 14:35

Apontada como suposta vítima de estupro, Dayane Mello está sendo ouvida, na tarde deste sábado (25), pela psicóloga de ‘A Fazenda’. Em seguida, será vez da direção do programa ouvir o que a participante tem a dizer. Todas as fitas da madrugada foram assistidas e avaliadas juridicamente pela Record TV. Após a festa da noite de ontem, Dayane e Nego do Borel dividiram o edredom e internautas acusaram o cantor de estupro pelo fato da modelo estar completamente embriagada e fora de si.



A equipe jurídica de Dayane e agentes da delegacia de Itapecerica da Serra foram até a sede da ‘A Fazenda’ em busca de investigar o caso para que a polícia recolha provas no quarto onde os dois estavam. A Record só aguarda a chegada do seu departamento jurídico na sede do reality para que a equipe de Dayane e a polícia possam adentrar no local.