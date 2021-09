Lady Chokey - Gustavo Delgado

Lady ChokeyGustavo Delgado

Publicado 26/09/2021 02:00

A influenciadora trans, Lady Chokey, se tornou referência de foco e determinação ao perder 80 quilos e mudar totalmente seu estilo de vida. Recentemente, ela, que também é gamer, declarou que iria desistir de sua terceira cirurgia plástica para aderir a um tratamento de hormônios sintéticos, o que também desistiu ao iniciar o acompanhamento com a nutricionista Renata Branco, especialista que acompanha a apresentadora Luciana Gimenez.

"Renata mudou meu conceito sobre hormônios. Me falou que não se pode brincar com tratamentos hormonais. Estava decidida a usar, mas com o tratamento da Renata tenho tido um resultado incrível! Meu treino ganhou fôlego, minha alimentação está regradíssima e saudável. Não precisa fazer loucura pra perder peso e eu sou a prova disso. Nem cirurgia, nem hormônios, o negócio é saber o que comer e usar a suplementação certa. Que venha o verão", disse Lady.