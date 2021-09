Andressa Urach - Reprodução

Andressa UrachReprodução

Publicado 26/09/2021 06:45

No último sábado (25), Andressa Urach apagou vários posts de seu perfil no Instagram, entre eles, os que continham fotos com o agora ex-marido, Thiago Lopes. A modelo anunciou o fim do casamento na sexta (24) após cogitar tirar a sua vida e a do bebê que espera, Ela colocou uma imagem preta em seu perfil.

Andressa e Thiago subiram ao altar em dezembro do ano passado, um mês após o anúncio do namoro. O ex-casal revelou a gravidez em agosto, na véspera do Dia dos Pais. A separação foi anunciada por Andressa apenas em seu Instagram através de uma nota oficial.



"Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", escreveu ela.