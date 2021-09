Léo Santana - Reprodução Instagram

Publicado 26/09/2021 07:23 | Atualizado 26/09/2021 09:57

Lorena Improta e Léo Santana já estão no Hospital Portugues, em Salvador. Uma fonte da coluna disse que o casal deu entrada na maternidade às 5h28 da manhã deste domingo (26). Na última quinta-feira (23), Lore falou sobre a reta final da gravidez de Liz: "A mamãe aqui não parou ainda (....). Um papo sério, essa noite foi puxada. Hoje está começando a dar sinais, estou com bastante azia, mais enjoadinha, com falta de ar também. As minhas contrações estão mais próximas, não é contração com dor, é de treinamento, está babado". Lore está com 40 semanas de gestação.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Léo Santana não retornou até o fechamento desta nota.