Confinado em 'A Fazenda 13', Dynho participou com a esposa da última edição do 'Power Couple'Reprodução

Publicado 26/09/2021 13:04 | Atualizado 26/09/2021 13:06

Em conversa com os peões de 'A Fazenda', o participante Dynho Alves contou ter visto a modelo Dayane Mello acordando na manhã deste sábado (25), após a madrugada debaixo das cobertas com Nego do Borel, e vestindo o shorts antes de ir ao banheiro. "Pegou o short dela, botou e acho que ela foi pro banheiro", contou ele, que ainda confirmou que a peoa estava, de fato, pelada quando saiu debaixo das cobertas.

A Record decidiu expulsar Nego do Borel do reality rural, após a Polícia Civil abrir investigação para apurar o crime de estupro de vulnerável, depois que a equipe de Dayane Mello registrou um boletim de ocorrência contra Nego na delegacia de Itapecerica da Serra.



As acusações contra funkeiro começaram na madrugada de ontem, após internautas escutarem o cantor gemendo enquanto dividia o edredom com o modelo, que estava completamente embriagada e fora de si. Dayane estava tão alcoolizada que, antes de ir deitar, ela precisou que outros participantes a vestissem com sua roupa de dormir.