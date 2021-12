Kerline Cardoso e Kéfera trocaram um selinho em festa na madrugada desta quarta-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2021 12:05

Rio - Após surgirem em clima de romance na "Farofa da Gkay" , Kerline Cardoso e Kéfera Buchmann surpreenderam os fãs ao trocar um beijo na festa do pijama organizada por Virgínia Fonseca, na madrugada desta quarta-feira (22). Em vídeo divulgado pela página Gossip do Dia, as influenciadoras aparecem dando um selinho seguido por risadas, fazendo a alegria dos internautas que torcem pela formação de um novo casal.

"Senti que a Ker deu esse beijo com sentimento", apontou uma fã nos comentários da publicação no Instagram. "Tem mais química que muito casal por aí", disparou outra seguidora. De acordo com o perfil, a ex-BBB e a youtuber confirmaram que já teriam ficado antes mesmo da "Farofa da Gkay", evento organizado pela tiktoker Géssica Kayane em resort de luxo na cidade de Fortaleza, no Ceará.



Após a festa realizado no início do mês, Kéfera, que se assumiu bissexual em julho deste ano, se defendeu de cobranças que recebeu por não ter sido vista beijando mulheres , apesar de ter sido flagrada aos beijos com rapazes que participaram do evento. "Chorem, xinguem, esperneiem, façam o que vocês quiserem. Está vendo porque a gente fala que bissexual é apagado? Porque vocês querem confirmação o tempo inteiro. Eu, hein, me deixem em paz", pediu a influenciadora.