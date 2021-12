MC Gui e Beatriz Michelle - Reprodução

Publicado 22/12/2021 10:56

Rio - Após anunciar o término do noivado com MC Gui , Bia Michelle abriu o jogo sobre o fim do relacionamento. Respondendo uma caixinha de perguntas no Instagram, a bailarina do Faustão confirmou a separação e compartilhou um desabafo com seus seguidores.

Um internauta questionou a artista sobre seu coração, ao que Beatriz respondeu: "Ele está se curando. Claro, se despedaçou por inteiro, mas Deus está me ajudando e logo, logo estarei com ele inteirinho e em paz de novo", afirmou a dançarina.

O noivado de Bia Michelle e MC Gui chegou ao fim no último domingo, após o funkeiro desagradar a ex-noiva com seu relacionamento com Aline Mineiro em "A Fazenda 13". "A gente decidiu, foi uma decisão de ambas as partes, terminar nosso noivado. Não vai ser fácil, mas eu priorizo sempre minha paz, sei que é o melhor pra mim [...] Eu desejo tudo de melhor para ele, de verdade. Sempre vou desejar e vida que segue. Assunto encerrado", declarou a bailarina em suas redes sociais.