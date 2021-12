Leo Lins e ex-Panicat Aline Mineiro - Divulgação

Leo Lins e ex-Panicat Aline MineiroDivulgação

Publicado 22/12/2021 09:15 | Atualizado 22/12/2021 09:15

Rio - A ex-peoa Aline Mineiro assumiu, na noite desta terça-feira (21), que o namoro de três anos com o humorista Léo Lins chegou ao fim após a polêmica aproximação da ex-panicat com MC Gui em "A Fazenda 13".

fotogaleria

Através dos Stories do Instagram, Aline Mineiro explicou que Leo Lins ficou muito magoado com tudo que viu e preferiu terminar o relacionamento.

"Só ontem eu e o Léo conseguimos parar para conversar pessoalmente sobre tudo que aconteceu. Somos muito sinceros um com o outro, nos amamos ainda e construímos muitas coisas nesses 3 anos de namoro, porém ele está extremamente magoado com tudo que aconteceu e prefere ficar sozinho no momento (...) Fico muito triste com tudo isso, porém entendo perfeitamente", escreveu Aline.

Leia Também

A ex-peoa também comentou que passou a enxergar a situação com MC Gui pelos olhos de Leo e elogiou o posicionamento do ex-namorado. "Comecei a ver tudo com os olhos dele, a visão dele. O comportamento dele foi incrível. Puxou mutirão para mim, não falou nada. Seguiu trabalhando. Esperou eu sair para conversar comigo pessoalmente. Se fosso ao contrário, não sei se teria essa paciência. Acho que ia enlouquecer", desabafou.

MC Gui também terminou o noivado com Beatriz Michelle após a relação com Aline incomodar a bailarina. Outra relação polêmica do reality encerrou mais dois relacionamentos: Mirella terminou o casamento com Dynho Alves por causa da aproximação do dançarino com Sthe Mattos, enquanto Victor Igoh resolveu encerrar o noivado com a influenciadora pelo mesmo motivo.