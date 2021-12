Reynaldo Gianecchini no Altas horas - reprodução do instagram

Publicado 22/12/2021 18:23

Rio - Reynaldo Gianecchini está de visual novo. O ator surgiu com cabelos e barba grisalhos em uma foto publicada no Instagram, nesta quarta-feira. Na imagem, ele aparece ao lado do ator Cauã Reymond, e do cantor e ex-BBB Rodolffo, nos bastidores de uma gravação do 'Altas Horas', da TV Globo.

Os internautas aprovaram a mudança. "Tu já é lindo e ainda aparece com um cabelo desse.... não dá", comentou uma fã. "Esse Gianecchini é realmente um Deus Grego", avaliou outro. "Meu Deus, Gianecchini grisalho. Mais lindo impossível", destacou um terceiro.

Ao lado do ator, Cauã e Rodolffo também foram alvos de elogios. "O significado de tanto faz", brincou um. "Tanta beleza em uma só foto", publicou outro. "Que maravilhosos!! Lindos, talentosos e do bem. Amei o trio".