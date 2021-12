Karina Bacchi curte dia de sol com o marido e filho na praia

Rio - Karina Bacchi aproveitou o dia de sol em uma praia da Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira. A apresentadora se divertiu ao lado do marido, o empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes, e do filho, Enrico, de 3 anos, nas areias da Barra da Tijuca.

fotogaleria

A loira usou um camisão branco e short para se proteger do sol. Já o marido e filho da atriz espantaram o calor com um mergulho no mar. O pequeno também brincou com um baldinho de água na areia. Coruja, Karina registrou todos os momentos.

