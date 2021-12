Luciana Gimenez - Reprodução Internet

Luciana GimenezReprodução Internet

Publicado 22/12/2021 15:02

Rio - Luciana Gimenez, 52 anos, compartilhou um momento fofo com os seguidores. Nesta terça-feira (21), a apresentadora publicou uma série de fotos com seu porco de estimação, Romeu. Com um figurino verde e vermelho, ela diz que já está em clima para as comemorações de fim de ano.

fotogaleria

"Eu e o Romeu já estamos bem animados e nos preparativos para as comemorações desse fim de ano. De verde e vermelho pra entrar no clima, e você gosta desse clima natalino?", escreveu ela na legenda da postagem.

Veja a publicação: