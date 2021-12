Cristina Mortágua - reprodução do instagram

Publicado 22/12/2021 13:51

Rio - Cristina Mortágua, 51 anos, voltou a pedir ajuda nas redes sociais. A ex-modelo, que vive uma fase delicada em sua vida financeira, fez um apelo aos seguidores. Nesta quarta-feira (22), ela divulgou o link da vaquinha que está promovendo em seu Instagram, a meta é conseguir arrecadar R$ 17 mil para custear o tratamento contra depressão e terminar de escrever seu livro.

"Seguimores, mais uma vez estou tentando contar com a colaboração de vocês. Vocês que me acompanham por aqui sabem da minha história com a depressão e a última crise foi complicada. Mais uma vez, troquei de médica e apesar dos efeitos colaterais das medicações e da chavinha que eu consegui virar há um mês atrás, posso dizer que melhorei 70%, mas o tratamento continua semanalmente", começou.

"Como muitos, eu também estou sem trabalhar e faço tudo o que dona de casa faz (…) e a preocupação com os famosos boletos me impedem de ter tranquilidade para concluir meu livro, já que agora tem muito mais coisa a ser contada", completou Cristina.