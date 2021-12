Matheus Mazzafera - Reprodução Internet

Matheus MazzaferaReprodução Internet

Publicado 22/12/2021 13:16

Rio - Matheus Mazzafera, 41 anos, vem chamando atenção pelos seus looks ousados. Na noite desta terça-feira (22), a influenciadora Virgínia Fonseca promoveu uma festa do pijama para celebrar seus 30 milhões de seguidores no Instagram e o youtuber mais uma vez causou no figurino. Porém, nas redes sociais ele foi bastante criticado e sofreu comentários homofóbicos.

fotogaleria

"Me mandaram o que estou nos trends do Twitter e fui ver o que esta saindo. Primeiro: VAI TOMAR ** ** !!! Segundo, eu sou uma maricona velha, 41 anos, que venho me desconstruindo e repensando o que vale nessa vida. Os comentários maldosos são maioria da minha… E por isso eu resolvi fazer escrever! Nossa bandeira é a mais invejosa e maldosa. Vamos nos unir", começou ele.

"Bandeira LGBTQIA+ ….. E por isso eu resolvi fazer escrever! Nossa bandeira é a mais invejosa e maldosa. VAMOS NOS UNIR! CHEGA DE GAY SENDO MORTO NA PAULISTA A LAMPADADA! CHEGA DE TRANS SENDO MORTA QUEIMADA", continuou.

"Quando NOS vamos entender que juntos mudamos o sistema? Bjos de luz e digo, ESTOU LIVRE, USANDO O QUE EU QUERO, SOU MARICONA VELHA E TENTANDO SER FELIZ !!!!", finalizou Mazzafera.