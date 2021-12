Marcos Mion cumpre promessa - reprodução do instagram

Publicado 22/12/2021 14:48 | Atualizado 22/12/2021 15:13

Rio - Após ser contratado pela TV Globo, Marcos Mion cumpre a promessa que fez para Nossa Senhora: peregrinar de Minas Gerais até Aparecida, em São Paulo. Até o momento, o apresentador andou a pé por 110 km e falou sobre a experiência no Instagram, nesta quarta-feira.

"Sumi um pouco porque estou peregrinando de Minas Gerais até Aparecida (SP). Não é mais segredo para ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida para a Globo. Quantas vezes conversei com ela achando que talvez não fosse mesmo para mim, decepcionado por mais uma vez bater na trave…mas eu nunca perdi a fé que Jesus Cristo e Nossa Senhora estavam guardando pra hora certa a realização do meu maior desejo. E vamos combinar? Não poderia ser melhor tudo que está acontecendo! Mãezinha cuidou, abençoou, eu aguentei o processo…aconteceu! Agora é hora de agradecer. 110 km a pé, a maioria na subida, estrada de terra e muita gratidão no coração! Obrigado, Mãezinha! Obrigado Jesus! E seguimos até Aparecida!", escreveu ele.

O anúncio da contratação de Marcos Mion na TV Globo foi feito em agosto deste ano. O apresentador substituiu Luciano Huck no 'Caldeirão'.