Mayra Cardi e Arthur Aguiar - reprodução do instagram

Publicado 22/12/2021 21:50

Rio - O relacionamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar vai muito bem. Os dois anunciaram, nesta quarta-feira, através do Instagram, que voltaram a morar juntos. Para isso, uma reforma na mansão da coach de emagrecimento é feita. "A hora é agora! Eu e Arthur resolvemos juntar nossas escovas de dentes novamente! E obviamente eu não poderia deixar de dividir com vocês essa nova fase!", escreveu ela na legenda da publicação.

A coach ainda publicou um vídeo revelando como foi a decisão dos dois morarem juntos novamente, após um ano, e como está sendo o processo da reforma da mansão de 10 mil metros quadrados. "Eu e Arthur resolvemos juntar as tralhas só que nessa casa só tinha eu, meu mundo rosa, minha piscina rosa, meu futon rosa, meu tapete rosa... E aí, meu filho, esse milagre... Quando eu vim morar aqui era solteira. Resolvemos voltar e como é que faz? Vai para uma outra casa? Jamais! A casa tem 10 mil metros, então calcula o tamanho da minha reforma! Agora que eu estou acabando a reforma, vou mudar? Não vou. Fiz a Cidade da Sophia, a brinquedoteca da Sophia. Não vou mudar mesmo! Por benefício da nossa filha, nós vamos ficar aqui. Depois a gente pensa o que vai fazer. Ele saiu do apartamento dele para ficar no nosso mundo rosa", destacou ela.O fim do casamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar aconteceu em maio do ano passado, após a coach descobrir diversas traições do ator e o acusar de ser abusivo. Em março deste ano, os dois reataram. Ela disse que acreditava na mudança do pai de sua filha Sophia, de 2 anos. Um mês depois, Mayra anunciou nova separação e explicou que tinha recebido uma resposta de Deus e entendido que ela deveria deixar o ator ir para ser livre. Em outubro, eles contaram que estavam juntos mais uma vez.