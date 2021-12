Tiago Leifert é comparado com sapatênis - reprodução do Twitter

Publicado 22/12/2021 16:59

Rio - Tiago Leifert virou piada e foi comparado a um sapatênis pelos usuários do Twitter, nesta quarta-feira. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados da rede social. Tudo porque ao rebater a crítica de Tiago Leifert, que afirmou que o Big Brother Brasil pagou o salário de Ícaro Silva o ator disse: 'É minha entrega que paga meu salário. Imagino que sapatênis sejam confortáveis, mas eu literalmente tive que colocar salto alto, collant, peruca e perfomar como a maior diva do entretenimento na história para que o país começasse a olhar para mim'.

Os internautas logo reagiram a provocação. "A resposta do Ícaro pro Tiago Leifert. Meu Deus, o sapatênis poderia ter ficado sem aquela", disse um. "Ícaro macetou tanto o sapatênis que o Tiago virou uma rasteirinha', comentou outro. "Imagino que sapatênis seja confortável". Minha cabeça fez exatamente essa passagem quando li "sapatênis" na macetada do Ícaro", destacou um terceiro, que compartilhou uma montagem do apresentador e um sapatênis.

Veja as reações dos usuários do Twitter:

