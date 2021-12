A nova novela das 6 da Globo, Tempo de Amar foi apresentada no Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio de Janeiro, pelos atores Tony Ramos, Letícia Sabatella, Bruno Cabrerizo, Vitória Strada, o autor Alcides Nogueira e o diretor artístico Jayme Monjardim, que tem estreia prevista para setembro. No evento, os atores declamaram poesias e apresentaram a história do folhetim, que fala das relações humanas. A atriz Letícia Sabatella. - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Rio - Letícia Sabatella, de 50 anos, não está mais entre os atores fixos da Globo. A atriz anunciou, nesta quinta-feira (23), que encerrou o vínculo com a emissora após 30 anos de colaboração. No elenco de "Nos Tempos do Imperador", ela compartilhou um vídeo com trechos de seus trabalhos mais marcantes na empresa.

"Obrigada por me lembrarem tantas e tantas vezes da minha potência, da nossa potência! Uma alma que sonha coletivamente, que quer estar a serviço da sensibilidade e da coragem, é o que somos juntos! Vocês me animam e emocionam com a generosidade, a delicadeza, a sagacidade, o amor! Sim, Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata a @Globo e todos os artistas incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar", iniciou ela, em postagem no Instagram.

"Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar , cantar, estudar novas linguagens sempre! Após esta pausa de final de ano( coisa rara coincidir com as férias da família. Quantos Natais e comemorações , passei distante por estar muito envolvida com as gravações e personagens intensas. Quantas Histórias de Vida conheci nesta Fábrica de Aventuras! Desejo a todos os colegas, amigos, cúmplices de sonhos, muito Amor, Saúde, Paz, Luz e Alegria", complementou a atriz, dando a entender que procura ampliar seus horizontes profissionais.

Atualmente, Letícia Sabatella interpreta Teresa Cristina, a Imperatriz do Brasil, em "Nos Tempos do Imperador". Ela estreou na Globo em 1991, na novela "O Dono do Mundo", vivendo a acompanhante de luxo Taís. Além de Sabetella, outros nomes de prestígio também estão encerrando o vínculo com a emissora, tais como Cissa Guimarães, Elizabeth Savalla, entre outros veteranos da dramaturgia.

