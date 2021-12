Anitta e Juliette - reprodução

Publicado 23/12/2021 19:30

Rio - Anitta promoveu uma grande festa de fim de ano para seus funcionários, nesta quinta-feira. O agito aconteceu na mansão da cantora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Através do Instagram, a funkeira mostrou um pouco do evento, que teve a presença de Juliette.

Divertida, Anitta brincou com a campeã do 'Big Brother Brasil 21'. "É a confraternização de fim de ano da empresa e a enquete a ser feita é quem é mais difícil de lidar: Anitta ou Juliette?", quis saber a Poderosa. Os convidados apontaram Juliette."Só porque é mais nova", explicou Renan Machado, irmão da funkeira.

Juliette se divertiu com a situação. "Estou queimada. É porque não tenho experiência", disse ela, que completou: "Eu sou teimosa, mas ela é mais braba". Anitta continuou tirando sarro da amiga. "Nem o próprio povo da Juliette está defendendo ela. Vamos trocar de produtoras". A nova milionária do pedaço rebateu: "Vai voltar pedindo perdão".