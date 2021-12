Paula von Sperling rebateu críticas de Thelminha contra Tiago Leifert, em meio à polêmica com Ícaro Silva - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/12/2021 13:48

Rio - Campeã do "BBB19", Paula von Sperling detonou Thelma Assis, após a médica criticar Tiago Leifert por deixar de seguir os ex-brothers que discordaram de seu posicionamento na briga que se iniciou com declarações polêmicas de Ícaro Silva sobre o reality. A loira usou seus Stories do Instagram, nesta quinta-feira (23), para rebater os comentários feitos pela vencedora da vigésima edição do programa.

"Uma campeã do 'BBB' que apoia um pensamento desse, e vem falar que Tiago deveria concordar com ela por representatividade! Onde a militância hipócrita vai parar? Cuspiu e segue cuspindo no prato que comeu sim", disparou a mineira.

Em seguida, Paula continuou criticando Thelma pelas declarações feitas na noite desta quarta-feira: "Se abriu uma empresa foi porque o orçamento aumentou e isso não foi a medicina que proporcionou! Planta ingrata e que ainda vem mandando 'hate' pra mim com essa indireta de 'mina racista'. Se tem uma coisa que eu jamais nessa vida faria, é deixar de reconhecer tudo que o BBB fez por mim e pela minha família curtindo um lixo de post desse cara [Ícaro], por isso eu ainda tenho acesso a ele [Leifert] e você não! Ingrata", completou.

Vale lembrar que a campeã do "BBB19" chegou a ser indiciada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), por declarações feitas durante o reality contra Rodrigo França. Apesar do comportamento controverso, Leifert afirmou que Paula "levou o programa nas costas" em entrevista recente à revista GQ Brasil, em que revela seus ex-BBBs favoritos

Entenda a polêmica



Na última segunda-feira, o ator Ícaro Silva usou suas redes sociais para encerrar os boatos de que participaria da próxima edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo. Em postagem no Twitter, o artista se revoltou e chamou o reality de "entretenimento medíocre", o que desagradou fãs e ex-participantes da atração.

Apesar de ter deixado a posição de apresentador do reality show, Tiago Leifert publicou uma carta direcionada a Ícaro e dividiu opiniões da web com seu posicionamento. "Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!). Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo", disparou o jornalista em post no Instagram.