Publicado 23/12/2021 14:41

“A primeira vez que li [o post de Ícaro], me senti ofendido, eu achei que o Tiago Leifert teria mandando bem na resposta, mas quando vejo o conteúdo da resposta dele, acho que se equivoca. Acho que se equivoca dentro do conteúdo, porque ele é Leifert, né, não é Tiago Marinho. Então, no conteúdo dele tem uma questão que eu acho que se excede também", declarou em entrevista ao podcast "Barbacast".

Em seguida, o ator continuou explicando os erros que enxerga nos posicionamentos de Ícaro e Leifert: "Acho que os dois excederam. Me senti ofendido no sentido dele (Ícaro) falar ‘programa medíocre, big b*sta’. Pensei, caraca! Foi a grande transformação da minha vida”, relembrou ele, que chegou ao 'Top 4' da vigésima edição do reality, que teve Thelma Assis como vencedora.

Babu ainda criticou uma frase utilizada por Leifert em carta publicada no Instagram, quando o jornalista diz para Ícaro que "não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário". "Não é maneiro, o programa não é dele, é do Boninho, da Globo, não entendi essa fala", comentou o artista.

"Achei que foram farpas trocadas dos dois lados. Mas me solidarizo com o Ícaro, porque entendo. Sou um homem preto tentando romper barreiras. Consigo entender e respeitar ele não querer fazer parte do entretenimento da forma como ele é feito. [...] Não gostei da forma como ele (Ícaro) tratou um produto de onde eu saí. Eu também tenho uma história. Há profissionais que estão ali desenvolvendo aquilo. Eles têm que ser respeitados e eu tenho que respeitar a opinião alheia", desabafou o ex-brother.