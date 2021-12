Simone Medina esta afastada do filho após uma série de polêmicas - Reprodução

Simone Medina esta afastada do filho após uma série de polêmicas Reprodução

Publicado 23/12/2021 14:26

Rio - Simone Medina, 51 anos, pelo que parece decidiu deixar as desavenças com o filho, Gabriel Medina, de lado. Nesta quarta-feira, o surfista completou 28 anos e a empresária o parabenizou através do seu Instagram com uma breve homenagem.

fotogaleria

"Filho! Parabéns pelo seu dia! Este dia da foto foi muito especial, rimos, nos abraçamos, trocamos confidências, fiquei tonta de tanto rodar", iniciou ela.

"São 28 anos longos de muita história, muita entrega e muita cumplicidade. Lembre-se, Deus é maior que tudo! Aproveite seu dia, divirta-se e seja livre para sorrir, para abraçar e para se encher do Espírito Santo, pois sem Ele não estamos inteiros. Feliz aniversário", completou a mãe do surfista.