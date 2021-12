Marcos Mion - reprodução do instagram

Marcos Mionreprodução do instagram

Publicado 23/12/2021 15:26

Rio - A peregrinação que Marcos Mion faz de Minas Gerais até Aparecida, em São Paulo, não está sendo fácil. O apresentador publicou um vídeo emocionante, no Instagram, nesta quarta-feira, mostrando parte de sua caminhada. Durante o trajeto, ele fala sobre seu estado físico após andar 40km em um dia.

fotogaleria



"Estou fazendo o percurso em 3 dias. Quem é peregrino sabe a intensidade necessária pra dar conta de tantas subidas e descidas, buraco, pedra, lama, sol a pino e chuva torrencial (esses dois alternando a cada meia hora) nesse curto período. É muito difícil. Estou destruído. Mas ao mesmo tempo nunca me senti tão forte espiritualmente. Soa como uma incongruência, eu sei, mas isso é se você não conhece ou não acredita no mistério", escreveu ele na legenda. "Estou fazendo o percurso em 3 dias. Quem é peregrino sabe a intensidade necessária pra dar conta de tantas subidas e descidas, buraco, pedra, lama, sol a pino e chuva torrencial (esses dois alternando a cada meia hora) nesse curto período. É muito difícil. Estou destruído. Mas ao mesmo tempo nunca me senti tão forte espiritualmente. Soa como uma incongruência, eu sei, mas isso é se você não conhece ou não acredita no mistério", escreveu ele na legenda.

Em seu relato, o apresentador falou sobre suas dores. "Hoje andei 40 quilômetros em condições inacreditáveis, meu corpo já tinha desistido, não tinha mais forças, joelhos duros, dor lascerante, bolhas nos pés, tornozelo queimando a cada passo… Com certeza não eram forças minhas que me levavam adiante. Era a força de Maria. Nossa mãezinha. Ela me puxava e não me deixava desistir".

Por fim, Mion destacou que a peregrinação tem sido emocionante. "Que viagem maluca essa… Eu que sempre choro segurando o choro, me controlando porque tenho que continuar o programa, porque tenho que estar presente e em controle de alguma forma, simplesmente CHOREI. Andava e chorava! Alto! Sem controle algum. Gritando de chorar…Que emoção indescritível. Que força. Nossa Senhora, te amo, mãezinha. Obrigado por tanto e por andar ao meu lado. Eu sei que não estou sozinho. Nenhum peregrino está."