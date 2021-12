Dom Vittor e Gustavo -

Publicado 24/12/2021 05:00

Rio - O Natal da família de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais no início de novembro, não será o mesmo. Com exclusividade ao DIA, o irmão da sertaneja, Gustavo, revela como eles pretendem passar a data. "Esse final de ano será bem diferente. As comemorações e reuniões de família não serão as mesmas, mas estamos tentando nos manter fortes e viver a vida como a minha irmã sempre levou, com muita alegria, força e amor. É assim que ela gostaria de ver tudo", comenta.

A magia desta época do ano será levada por Léo, de dois anos. Fruto do relacionamento de Marília com Murilo Huff, o menino tem sido motivo de força para seus familiares. "Com certeza, desde que nasceu, o Léo é a alegria da nossa casa. Quando ele está por perto, tudo muda. A gente sabe que tem que ser forte por ele, mas ele mesmo é quem nos dá bastante força. Eu ainda não pensei em um presente de Natal, acho que será algum tipo de brinquedo que ele ama", revela o cantor.

Música estourada

O hit 'Calculista', da dupla Dom Vittor e Gustavo, em parceria com Marília Mendonça, está estourada e conta com quase cinco milhões de visualizações no Youtube. Mas ao ser questionado sobre o sucesso da canção, Dom Vittor confessa: "Nossa, é uma mistura de sentimentos. Ver a nossa música no Top 100 do Spotify é uma felicidade sem tamanho, o vídeo com tantas visualizações no canal... ao mesmo tempo, lidamos com o luto. Se pudéssemos escolher, não seria dessa forma que ficaríamos conhecidos, destaca o cantor.

Após a morte da sertaneja, Gustavo revela que eles cogitaram não lançar a música e, até mesmo, abandonar a carreira. "Tudo ficou confuso, sem sentido no começo... mas minha mãe (Ruth Moreira) foi a nossa maior incentivadora pra continuarmos. Nós estávamos sonhando junto com a Marília, e, com certeza, ela gostaria de nos ver dando continuidade nesse projeto".

Por falar em continuidade, os dois contrataram parte da banda da cantora. Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa contrataram a outra parte. Dom Vittor destaca que a união faz a força nesses casos. "Com certeza, os planos precisaram ser adaptados, né? A gente se sente muito abraçado por eles, no meu ponto de vista é a melhor banda do país, e toparam seguir com uma dupla que está começando agora (risos). Isso é muito importante pra nós", avalia.

Shows e projetos para 2022



Além de 'Calculista', a dupla lançou mais três músicas. Os dois ainda adiantam que vem novidade por aí. "Ainda estamos trabalhando nos projetos para o ano que vem, mas já teremos muita novidade para o começo de 2022. Podemos dizer que estamos ansiosos para mostrar os nossos projetos, vem muita coisa boa por aí!", confessa Dom Vittor. Em relação aos shows, Gustavo revela como tem sido receber o carinho do público. "A nossa agenda de shows está aberta, tivemos a honra de cantar com Murilo (Huff), Henrique & Juliano e Maiara & Maraísa em um dos shows deles. De verdade, é a realização de um sonho ouvir a nossa música na boca do povo, todo mundo cantando junto com a gente. Foi emocionante!".