Anitta, Juliette, Pocah e RebeccaReprodução Internet

Publicado 24/12/2021 11:16

Rio - Anitta, que está de passagem pelo Brasil, aproveitou o momento livre para cair na noite com as amigas. Após uma confraternização realizada em sua mansão, a poderosa se juntou com Juliette, Pocah e Rebecca para curtir uma festa no Rio de Janeiro.

Pocah, que publicou uma série de vídeos nos stories do Instagram, revelou que a amiga esqueceu os funks. "E a Anitta que não conhece 90% das músicas. Essa o quê? Essa canção!", disse a ex-BBB.