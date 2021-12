Filhas e Viúva de Gugu - Reprodução Internet

Filhas e Viúva de GuguReprodução Internet

Publicado 24/12/2021 13:34 | Atualizado 24/12/2021 13:47

Na tarde de ontem, 23, as adoráveis filhas do saudoso apresentador Gugu Liberato, apareceram em uma foto de clima natalino ao lado da mãe Rose Miriam de Matteo.

Gugu Liberato faleceu em 2019 em um trágico acidente doméstico onde a família vivia nos Estados Unidos. Gugu, que tentava fazer a manutenção do ar-condicionado da residência, caiu pelo gesso do segundo andar de sua casa que tinha aproximadamente 4 metros de altura, com a queda teve fraturas grave no osso temporal direito que ocasional em uma hemorragia traumática tendo o sangramento se espalhado pelo cérebro.

O caso teve grande repercussão e muitas discussões familiares na época por conta da herança bilionária deixada pelo apresentador. Processos ainda correm na justiça sem resolução. Muitas acusações e especulações entre familiares ainda fazem parte do cotidiano da família Liberato.

As gêmeas, que completam 18 anos no dia de Natal, comemoraram a grande celebração antecipadamente com uma festa na casa da família na Florida há duas semanas fotos mostraram as duas que posaram com o retrato do pai Gugu.