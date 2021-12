Ratinho fala em eliminar deputada do PT com metralhadora - Reprodução

Ratinho fala em eliminar deputada do PT com metralhadora

Publicado 24/12/2021 12:28 | Atualizado 24/12/2021 12:37

Rio - Ratinho, 65 anos, relatou que foi vítima de um golpe do WhatsApp. O apresentador revelou que perdeu R$ 50 mil e que os golpistas se passaram por um de seus filhos. A revelação foi feita durante a 'Mesa do Ratinho'.

"Perdi 50 mil reais, um vagabundo se passando pelo meu filho usou a foto dele, mas com outro número de telefone diferente, disse que estava nos Estados Unidos e estava precisando de dinheiro. Pedi que ele me ligasse, mas disse que o telefone que estava usando não dava para fazer ligação. Perguntei que telefone é esse? Ele me falou que foi um telefone que arrumou de urgência", iniciou ele.

"Acabei mandando R$ 35 mil e depois mandei mais R$ 15 mil, agora quero que esse vagabundo vá para o inferno", completou Ratinho.