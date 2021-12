Com as filhas, Ferrugem esbanja simpatia em shopping da Zona Oeste

Rio - Ferrugem foi flagrado fazendo comprinhas de fim de ano em um shopping da Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. O cantor estava acompanhado das filhas, Aurora, de 2 aninhos, e Sofia, de 4. As meninas se divertiam com balões, que foram comprados pelo pagodeiro.

fotogaleria

No local, o trio deu um show de simpatia e ainda acenou para o fotógrafo. As meninas são fruto do casamento do cantor com Thais Vasconcellos. Ele ainda é papai de Júlia, fruto de seu primeiro casamento.



Relatar erro