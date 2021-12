Gabriela, ex-Pugliesi - reprodução do instagram

Gabriela, ex-Pugliesireprodução do instagram

Publicado 24/12/2021 13:54

Rio - Gabriela, ex-Pugliesi, abriu o jogo sobre a retirada de seu sobrenome do Instagram. É que ela havia conquistado o 'Pugliesi' em seu casamento com o personal trainer, Thiago Pugliesi, de quem se separou em 2014. Agora, a digital influencer assina apenas como Gábi.

fotogaleria

"Trocar de nome no Instagram pode ser uma bobagem para muita gente, mas para mim representa muita coisa. Principalmente para eu sempre lembrar que tudo que fiz foi sozinha. Desde sempre, errando ou acertando", começou ela.

"Esse momento também acompanha o que estou vivendo agora e como quero seguir. A minha coragem de sempre de me entrar para a vida sem medo e principalmente recomeçar quantas vezes for preciso me ensinou a ser forte, resiliente. A acreditar cada dia mais em Deus, porque em todas as vezes que eu tive que recomeçar, eu sabia que era o melhor para mim e foi!", finalizou.