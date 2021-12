Isis Valverde - reprodução do instagram

Publicado 24/12/2021 17:03

Rio - Isis Valverde está curtindo a véspera de Natal no melhor estilo. De biquíni, a atriz renovou o bronzeado na área de lazer de sua casa e ainda mostrou samba no pé ao som da música 'Cotidiano', na voz de Maria Bethânia e Zeca Pagodinho. Os momentos de diversão foram publicados no Instagram Stories da esposa de André Resende e mamãe de Rael, nesta sexta-feira.