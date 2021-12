Isis Valverde - Reprodução do Instagram

Isis ValverdeReprodução do Instagram

Publicado 04/12/2021 21:43 | Atualizado 04/12/2021 21:56

Surra de beleza! A atriz Isis Valverde deixou seus seguidores do Instagram babando neste sábado ao postar fotos de biquíni. Nas imagens compartilhadas, a estrela aparece usando um modelo branco, e chamou a atenção da web com sua boa forma e também com o belo sorriso.

"Refresh! Deixe a energia do novo te contagiar", escreveu a atriz na legenda da publicação. A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios dos fãs. "Sereia", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Que mulher linda, meu Deus", se derreteu uma internauta. "Uma vez sereia, sempre sereia", brincou mais uma. "Surreal essa beleza", falou uma admiradora.