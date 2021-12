Anitta - reprodução do Instagram

Publicado 04/12/2021 15:07

Toda trabalhada no clima di Natal! Anitta foi um dos destaques do festival KIIS FM Jingle Ball, um dos mais aguardados eventos de fim de ano nos Estados Unidos. Para quem não conhece, este é um show muito tradicional promovido pelo iHeartRadio, que, neste ano, aconteceu na noite desta sexta-feira. Para o espetáculo, a Poderosa subiu ao palco vestida com um figurino com referências de Mamãe Noel.

O evento é organizado por um conglomerado de rádios, e leva alguns artistas que se destacam nas paradas. Afinal, as músicas da Anitta estão ganhando muito apoio nas rádios de lá. Atualmente "Faking Love", mais recente lançamento da carioca, é a 36ª mais tocada nas rádios pop dos EUA.



O evento é grande e isso fica claro no line-up, junto de grandes artistas. Por lá, cantaram também nomes conhecidos do pop como Ed Sheeran, Doja Cat, Lil Nas X, The Kid LAROI, Saweetie, Black Eyed Peas, Tate McRae, Bazzi, Dixie D’Amelio e até o BTS.

"É uma noite incrível, uma honra, honestamente para mim estar aqui, cheia de artistas incríveis dos quais sou uma grande fã, para mim ter a oportunidade de estar aqui cantando no mesmo palco é uma honra", disse Anitta sobre o momento.