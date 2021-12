Anitta e Pedro Sampaio - Reprodução de vídeo

Publicado 04/12/2021 17:07

Pedro Sampaio preparou um verdadeiro show pirotécnico para anunciar o nome de seu novo single que está para ser lançado em parceria com ninguém menos que Anitta. Num vídeo compartilhado em suas redes sociais, neste sábado, o DJ e cantor carioca aparece numa grande explosão de fogos de artifício que formavam o título da faixa: "No Chão Novinha". A data de lançamento, no entanto, ainda é um mistério.

Vale lembrar que no final do mês passado Anitta e Pedro Sampaio pararam Belém, capital no Pará, para gravar o clipe da parceria entre eles que será lançada em breve. Até então, pouco se sabia sobre a faixa, mas aos poucos os detalhes vão sendo revelados. Pelas imagens de bastidores, é possível perceber que vem muita dança, coreografia e rebolado com a faixa que vem para agitar o verão 2022.



A cantora, inclusive, já havia dito que seu novo single seria em português. Isso ficou comprovado pois o Pedro Sampaio anunciou o título da faixa. A música parece ser bem forte, despertando o interesse até internacionalmente: "Mostrei pra minha gravadora gringa e eles ficaram enlouquecidos. Queriam a música para gravar com artista de lá, mas eu não quis, porque é para os meus fãs brasileiros", explicou Anitta.