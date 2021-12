Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 04/12/2021 18:50 | Atualizado 04/12/2021 22:03

É cachorrada, Brasiiiiil!!! Gil do Vigor vai fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí, no próximo Carnaval. É isso mesmo. Depois de fazer historia no "Big Brother Brasil 21", da Globo, o economista foi convidado para desfilar pela tradicional escola de samba Acadêmico do Grande Rio, de Duque de Caxias. Esta será ser a primeira vez que o pernambucano na folia carioca.

O anúncio foi feito na tarde deste sábado, através das redes sociais da agremiação. "Ele que conquistou o BRASIIIIIIIIIIL vai ganhar a Sapucaí com a gente no próximo Carnaval, VIGORANDO muito ao som do TCHAKI TCHÁ da nossa bateria. Seja bem-vindo à família Grande Rio, Gil do Vigor", escreveu o perfil da Escola na legenda do Instagram, acompanhada de uma foto do ex-BBB.

Quarto lugar no "BBB21", Gilberto está morando desde agosto nos Estados Unidos onde cursa um pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia em Davis. Já nesta quinta-feira, o pernambucano lança um documentário original GloboPlay que traz recortes especiais de sua vida. Vigorou!