Publicado 04/12/2021 15:47 | Atualizado 04/12/2021 15:50

Não é de hoje que a modelo Gisele Bündchen usa sua voz ativa em prol do ativismo ambiental e de cuidados com os animais. E, desta vez, a loira emocionou seus seguidores do Instagram ao dividiu um vídeo do momento em que aparece ajudando a salvar uma tartaruga presa numa rede de pesca.



Neste sábado, a top model brasileira contou que estava caminhando na praia quando seu cachorro começou a latir para uma pilha de lixo, e ao se aproximar encontrou o bichinho preso em uma rede de pesca. "A vida é uma série de oportunidades que aparecem diariamente, e nós escolhemos o que fazer com elas. Hoje não foi diferente. De manhã cedinho, estava caminhando na praia, e meu cachorro começou a latir para uma pilha de lixo na areia que veio com a maré alta", começou.



Em seguida, Bündchen revelou que libertou a tartaruga e depois a carregou de volta ao mar. "Quando cheguei mais perto, vi a tartaruga de cabeça para baixo com uma expressão de desespero e cansaço nos olhos, o corpo atado e emaranhado em uma rede de pesca. Imediatamente comecei a libertá-la da rede que a estava estrangulando, mas mesmo depois de desamarrá-la, vi que estava cansada demais para voltar ao oceano. Então a peguei e carreguei para a água. Incrível como a adrenalina pode nos tornar mais fortes", acrescentou.

Ao relatar a situação em seu perfil no Instagram, Gisele aproveitou para ressaltar a importância de cuidar do meio ambiente. "Fiquei muito feliz ao vê-la livre nadando para longe. Fiquei muito grata por estar lá para ajudá-la, mas existem tantos outros animais que infelizmente acabam morrendo em redes como esta. Podemos nos tornar mais conscientes de nossos caminhos como espécie e ajudar a proteger os animais, é uma escolha. Rezo para que todos possamos nos conscientizar e lembrar que a oportunidade de mudar começa com um único ato", finalizou.

