Rio - Conhecida por atuar em novelas da Globo e da Record, a atriz Samara Felippo abriu o jogo sobre as situações de machismo e assédio que ocorrem nos bastidores da televisão. A artista conversou com Rafinha Bastos sobre as experiências que teve e revelou que já viu colegas de profissão perderem oportunidades por se recusarem a ter relações sexuais com diretores.

"Hoje eu olho para trás e vejo os abusos que eu passei, machismo, coisas que a gente nunca enxergou na época. Vejo amigas que perderam papéis porque não deram para o diretor. Existiu esse lugar", declarou a atriz de 43 anos. "Existiu o lugar onde eu sentei para pegar um papel e a pessoa falou: 'Você ia fazer a protagonista, mas você não tem cara de virgem'. Virgem tem cara?", questionou.

Samara continuou o desabafo relatando situações que as atrizes enfrentam e ainda citou a pressão estética que existe por trás das câmeras: É um pouquinho esse buraco que a gente vai se enfiando. É uma mão na sua coxa em um jantar, é um 'vem cá conversar só eu e você'. Todo o papel eu tinha que estar dois quilos mais magra. E sempre fui magra. Já vem a pressão estética para as meninas", relatou a artista.



A atriz encerrou seu depoimento reconhecendo a importância do período em que atuou nas novelas da Globo, como "Malhação" e "Chocolate com Pimenta", mas destacou a felicidade que sente por ter mais liberdade em seus projetos. "É uma máquina de sonhos. Eu gosto muito da vibe de estúdio, novela, de receber capítulo. A Globo foi uma grande empresa para mim. Tenho entrada em lugares e acesso a projetos porque veio de trabalho na Globo. Mas hoje é muito libertador poder produzir de casa, realizar", afirmou.