Simone e o marido, Kaká Dinizreprodução de vídeo

Publicado 04/12/2021 12:44

Rio - Simone Mendes, irmã de Simaria, adora interagir com os seguidores do Instagram. Ela decidiu brincar de verdade ou mentira com os fãs e uma das perguntas foi se ela está passando por uma crise no casamento com o empresário Kaká Diniz.

A sertaneja admitiu que está passando por uma fase difícil no relacionamento. "Verdade, mas buscamos sempre nos cuidar", disse Simone.

Kaká Diniz e a cantora comemoraram 8 anos de casamento em maio deste ano. Eles tem dois filhos juntos, Henry, de 7 anos, e Zaya, que nasceu em fevereiro deste ano.

Atualmente Simone está se recuperando de uma cirurgia. A cantora passou por uma abdominoplastia e fez implante de silicone nos seios. Ela está em Fortaleza e contou que em breve poderá tirar as meias de compressão, então já vai conseguir pela casa com mais tranquilidade.

A reportagem é de Pedro Garcia, do iG.