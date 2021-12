Murilo Huff e Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 04/12/2021 09:16

Rio - Murilo Huff realizou, nesta sexta-feira (3), seu primeiro show desde o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no dia 5 de novembro. Em uma noite cheia de emoção, o ex-namorado da sertaneja não segurou as lágrimas com uma surpresa de Gustavo Mendonça, irmão da artista, que apareceu no evento com sua dupla, Dom Vittor, para apoiar o ex-cunhado.

Além de encontrar a dupla sertaneja, Murilo ainda recebeu um vídeo especial em que Ruth Moreira, mãe de Marília, envia um recado especial para o cantor que é pai do único filho deixado pela rainha da sofrência, o pequeno Léo. "Oi, Murilo! Passando aqui pra dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho e pra te desejar todo sucesso do mundo", declarou Ruth.

A dupla Dom Vittor e Gustavo ainda aproveitou para apresentar "Calculista", canção gravada em parceria com Marília Mendonça e o primeiro lançamento póstumo da cantora. A faixa foi disponibilizada nas plataformas digitais nesta sexta-feira e ainda ganhou um videoclipe da versão ao vivo, gravado antes da sertaneja falecer após sofrer um acidente trágico.

O momento emocionante foi registrado nos Stories do Instagram do cantor, que agradeceu aos familiares da ex pelo carinho. Nesta sexta-feira, Huff compartilhou um desabafo sobre o desafio de "seguir em frente" ao retomar sua agenda de shows , que havia sido interrompida após a morte precoce de Marília Mendonça. "Hoje é dia de dar mais um passo na estrada chamada seguir em frente. Não vai ser fácil, eu sei, mas não é impossível também", escreveu em postagem no Twitter.

Relembre a tragédia

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos após sofrer um acidente aéreo, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro. Além da artista, também foram vítimas o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, seu produtor, Henrique Bahia, o piloto e o copiloto do bimotor, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.

A assessoria da cantora informou que, após o falecimento de Marília, a guarda de seu filho, Léo, de quase 2 anos, será compartilhada entre a avó, Ruth, e Murilo, com quem a cantora teve um longo relacionamento. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", afirmou o pai da criança.