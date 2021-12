Murilo Huff e Marília Mendonça - Reprodução

Murilo Huff e Marília MendonçaReprodução

Publicado 03/12/2021 13:38 | Atualizado 03/12/2021 13:39

Rio - Murilo Huff usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (3), para compartilhar um desabafo perto de se completar um mês da morte precoce da cantora Marília Mendonça. Ex-namorado da artista e pai do único filho deixado pela sertaneja, o músico falou sobre o desafio que é seguir em frente após o acidente aéreo que vitimou a rainha da sofrência e outras quatro pessoas.

fotogaleria

"Já na estrada. Hoje é dia de dar mais um passo na estrada chamada seguir em frente. Não vai ser fácil, eu sei, mas não é impossível também. Vamos com fé em Deus”, declarou o pai do pequeno Léo, de quase 2 anos, em postagem no Twitter. O cantor retoma, neste fim de semana, sua agenda de shows, que havia sido interrompida após o falecimento de Marília Mendonça.

Nos comentários da publicação, o artista recebeu o apoio dos fãs para o retorno às atividades. "Você pode ter certeza que lá de cima tem uma estrelinha olhando e te admirando (como ela sempre fez)", escreveu um internauta. "Você vai receber muito amor dos fãs pra seguir em frente, Marilinha tá feliz e orgulhosa de você", garantiu outra seguidora.