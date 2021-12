Ludmilla, Manu Gavassi, Grazi Massafera e Preta Gil assinam coleção de moda praia

Rio - Ludmilla, Manu Gavassi, Preta Gil e Grazi Massafera participaram do desfile do lançamento da coleção de moda praia assinada pelas artistas, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. As quatro artistas foram convidadas por uma marca de fast fashion para assinarem a coleção "Além dos Mares".

A linha assinada por Grazi Massafera é inspirada em Alter do Chão, a de Ludmilla, no Rio de Janeiro; a de Manu Gavassi, em Fernando de Noronha; e a de Preta Gil é inspirada em Salvador. Esta é a primeira vez que a coleção "Além dos Mares" colabora com celebridades.

