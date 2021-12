Fátima Bernardes e funcionários da Globo - Reprodução/Globo

Fátima Bernardes e funcionários da Globo Reprodução/Globo

Publicado 03/12/2021 08:47 | Atualizado 03/12/2021 08:49

Rio - Fátima Bernardes usou o Instagram, nets quinta-feira, para comemorar a retomada da praça de alimentação nos estúdios da Rede Globo, que estava interditada devido à pandemia da Covid-19. No clique, ela posou com outros funcionários da emissora. Eles estavam separados por divisórias de acrílico para evitar contato direto e a infecção por coronavírus.

fotogaleria

"Depois de quase dois anos, voltamos a almoçar na praça de alimentação dos Estúdios Globo. Separados por acrílicos, mas felizes com o olho no olho", escreveu a apresentadora do "Encontro" por meio do Instagram Stories.

Recuperação

"Bom dia, começando mais um 'Encontro'. Que bom estar de volta, que bom estar com vocês e com meu parceiro André Curvelo... Olha, a gente sai para fazer uma cirurgia. É difícil, viu. É complicado", desabafou a apresentadora sobre o tempo afastada.

Questionada por Curvelo sobre como está a recuperação, ela disse que está evoluindo. "Tem uma série de exercícios para fazer. Semana passada comecei atividades de fisioterapia na água... para ajudar a soltar a musculatura", prosseguiu.