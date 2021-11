Fátima Bernardes - Reprodução/Globo

Fátima BernardesReprodução/Globo

Publicado 22/11/2021 10:57 | Atualizado 22/11/2021 11:10

Rio - Depois de fazer uma cirurgia no ombro há seis semanas, Fátima Bernardes retornou ao "Encontro" na manhã desta segunda-feira. No palco, a apresentadora falou sobre a recuperação da cirurgia e contou. Apresentadora ainda recebeu flores do colega André Curvelo.

"Bom dia, começando amis um encontro. Que bom estar de volta, que bom estar com vocês e com meu parceiro André Curvelo... Olha, a gente sai para fazer uma cirurgia. É difícil, viu. É complicado", desabafou a apresentadora sobre o tempo afastada.

Ela ainda lembrou que não acreditava que fosse ficar um mês com o braço totalmente imobilizado. "Doutor, não há a menor chance de eu ficar quatro semanas com o braço sem mexer. Gente, passei quatro semanas com o braço sem mexer. E, amanhã, completo duas semanas sem a tipoia", detalhou ela.

Questionada por Curvelo sobre como está a recuperação, ela disse que está evoluindo. "Tem uma série de exercícios para fazer. Semana passada comecei atividades de fisioterapia na água... para ajudar a soltar a musculatura. Todo mundo me diz que estou indo bem para 15 dias, eu que sou agoniada", contou Fátima, que ainda mostrou como está a mobilidade do braço. A apresentadora inda não recuperou os movimentos totais.