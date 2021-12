Simone - reprodução do instagram

Simonereprodução do instagram

Publicado 03/12/2021 09:13 | Atualizado 03/12/2021 09:23

Rio - Simone Mendes, irmã e dupla musical de Simaria, revelou como perdeu 25kg após o nascimento de sua filha caçula, Zaya, de apenas quase dez meses de idade. Em vídeo publicado no Youtube, no qual ela diz que "processou marcas mentirosas", a cantora falou sobre a batalha para eliminar o sobrepeso.

fotogaleria

"Vocês sabem da dificuldade que eu tinha para emagrecer. Na verdade eu tentei muitas coisas, eu tomei remédio, eu fiz dieta da sopa, fiz dieta saudável, fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo o que vocês imaginarem sobre emagrecimento, eu procurei tudo”, começou Simone.



A cantora disse que não sofria pressão dos familiares, nem dos fãs, mas não gostava do corpo que tinha com 86kg e medindo 1,52m. “Eu Simone, particularmente, sempre amei comer. Mas eu, estou falando de mim, não conseguia me ver da forma que eu me via no espelho. Eu acheguei a pesar 87 kg, é muito quilo. Eu falo isso para vocês porque eu tenho apenas 1,52 m”, explicou a cantora.



Depois de inúmeros tentativas e quase desistir do objetivo de emagrecer, ela reencontrou uma conhecida, que também é nutróloga, e decidiu tentar mais uma vez. Assim, conseguiu chegar aos 62kg. “Gente, dos 87kg que eu estava desde o dia em que a Zaya nasceu, hoje, eu estou com 62 kg. Então galera eu estou com 25 kg a menos do dia em que a Zaya nasceu até o dia de hoje”, garantiu ela, que é casada com Kaká Diniz.