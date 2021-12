Participação de Fiuk no ’Lady Night’ gerou constrangimento na internet - Reprodução/Multishow

Participação de Fiuk no ’Lady Night’ gerou constrangimento na internet Reprodução/Multishow

Publicado 03/12/2021 19:03

Rio - Apesar da torta de climão no 'Lady Night' de quinta-feira (2), Tatá Werneck se pronunciou e disse que está tudo bem entre ela e Fiuk. No programa, o cantor e ex-BBB se esquivou de perguntas e deixou o clima pesar. A entrevista foi tão complicada que apenas 15 minutos da conversa foi ao ar.



No Twitter, Tatá brincou com a situação e pediu para os fãs não atacarem o cantor. "Amigos, não ataquem fiuk não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem", disse e completou brincando com os fãs: "Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal".

Na entrevista, Fiuk se incomodou com perguntas sobre namoro, tanto que ele se recusou a tocar no assunto. "Tatá, sei que eu sou público, que a minha vida é pública desde que eu nasci, eu sei. Mas eu tenho muita dificuldade", disse.

"Fiuk, qual o problema? Você é um homem, desculpa, mas hétero, e está namorando", disse a apresentadora. Antes do programa ir ao ar, Tatá já havia comentado sobre o episódio. "Amores, eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem. Na pandemia ninguém está no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet", disse na época.