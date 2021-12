Lexa comandará um novo programa - Rafa Piedad PH/ Divulgação

Lexa comandará um novo programaRafa Piedad PH/ Divulgação

Publicado 03/12/2021 18:28

Rio - Além de cantora, Lexa se encontrou em outra função: a de apresentadora. A artista se prepara para lançar o seu novo programa, 'O Bar de Verão da Lexa', que tem a estreia prevista para o mês que vem. A atração terá muita música, bate-papo e brincadeiras. O canal onde a atração será exibida ainda não foi divulgado.

“Eu amo apresentar! Amo ser tudo o que eu quiser! Estou super animada com esse programa, cantarei outros estilos musicais, entrevistarei meus amigos... Vai ser tudo”, afirma Leza. “Eu amo apresentar! Amo ser tudo o que eu quiser! Estou super animada com esse programa, cantarei outros estilos musicais, entrevistarei meus amigos... Vai ser tudo”, afirma Leza.

A abertura do programa foi gravada no Rio de Janeiro e teve uma equipe de mais de 25 profissionais envolvidos. Na ocasião, a cantora exigiu que todos os profissionais seguissem as normas sanitárias e apresentassem a carteira de vacinação para ficarem no local. Devido a pandemia da Covid-19, Lexa mantém sua agenda com apenas três shows por mês.