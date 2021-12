Luana Piovani reclamou de Pedro Scooby após o surfista passar uma temporada com os filhos - Reprodução

Luana Piovani reclamou de Pedro Scooby após o surfista passar uma temporada com os filhos Reprodução

Publicado 03/12/2021 16:33

Rio - A paz acabou! Luana Piovani voltou a atacar Pedro Scooby após os filhos passarem uma temporada com o pai. A atriz citou diversas situações que a incomodaram depois do retorno de Dom, de 9 anos, e de Liz e Bem, de 6 anos, filhos de Luana e Pedro.

Em publicação no Instagram, Luana explicou o significado de 'relapso' e falou sobre o descuido de Pedro com as crianças. "Frustração/Empatia/Respeito. 1) A frustração é um sentimento associado a sensação de impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece."

"2) A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar como aquela pessoa agiria ou pensaria. 3) O respeito demonstra consideração, deferência, sentimento positivo por uma pessoa e também ações específicas e condutas representativas daquela estima", acrescentou.

"Estou com uma angústia no meu peito, e eu acho que quando a gente divide, as coisas melhoram. Em resumo, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu cheguei de viagem e as crianças voltaram para a minha casa, Graças a Deus, pois eu estava morta de saudades, porém, vamos aos acontecimentos”, disse em vídeo divulgado nas redes sociais.