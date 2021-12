Ex-BBB Paula Amorim revela cachos naturais após 2 anos em transição capilar - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Paula Amorim revela cachos naturais após 2 anos em transição capilar

Publicado 03/12/2021 15:51 | Atualizado 03/12/2021 16:16

Rio - Paula Amorim impressionou os fãs, na noite desta quinta-feira (2), ao mostrar seu cabelo natural após dois anos de transição capilar. A campeão do reality "No Limite" interagiu com os seguidores através de caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e entrou em detalhes sobre sua readaptação aos cachos.

"Comecei a transição no dia 10/12/2019. No início achei que ia ser fácil, depois virou uma loucura e agora estou super feliz! Já cortei (eu mesma) praticamente toda a parte lisa. Tem poucas pontas ainda. Estou conhecendo a minha nova textura", começou a ex-BBB.

A influenciadora aproveitou para compartilhar um vídeo enviado recentemente para sua irmã, em que mostra seu cabelo seco natural. "Meu cacho é um pouco mais aberto do que eu imaginava. Agora estou só esperando ele crescer um pouco mais para cortar todo o liso e usar ele de um tamanho que eu goste. Não tenho pressa e não estou me prendendo a nada", comentou.

"Estou fazendo as coisas da forma como acho melhor, acredito que assim o processo fica mais leve. Chega de cobranças e regras, né?", declarou Paula, que está noiva de Breno Simões, com quem iniciou um relacionamento enquanto os dois estavam confinados no "BBB18".