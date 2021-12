Lilian Ribeiro - Reprodução/Twitter

Lilian RibeiroReprodução/Twitter

Publicado 03/12/2021 14:29

Rio - A repórter da GloboNews Lilian Ribeiro deixou os seguidores emocionados, nesta sexta-feira (3), ao revelar como sua filha tem reagido ao diagnóstico de câncer de mama que a jornalista recebeu em outubro deste ano. Em vídeo publicado no Instagram, a pequena Giovana brinca com "a careca dos pais", se divertindo com a visual adotado pela apresentadora do "Em Pauta", enquanto passa pela quimioterapia.

"Muita gente pergunta: e sua filha? Como tá reagindo? Desse jeito. Te amo, Gigi!", escreveu na legenda da postagem. Nos comentários, fãs e amigos de Lilian se derreteram pela criança e seu bom humor: "Que coisa mais linda", declarou Marcelo Cosme, também apresentador da GloboNews. "Estes dias difíceis passarão, como tantos outros já passaram. Beijo no coração e força na carequinha", desejou uma seguidora.

Em novembro, Lilian Ribeiro pegou o público do "Em Pauta" de surpresa ao revelar sua luta contra o câncer de mama na abertura do telejornal. A apresentadora vestiu um lenço na cabeça e explicou o uso do acessório: "Você deve ter reparado que eu estou com um visual um pouquinho diferente [...] No dia 1º de outubro eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Estou me tratando, me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia e estou me saindo bem, segundo os médicos", relatou a jornalista.