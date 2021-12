Caroline Figueiredo - Reprodução Internet

Publicado 03/12/2021 13:32

Rio - Caroline Figueiredo, 32 anos, fez um longo desabafo em sua rede social nesta quinta-feira (02). Na ocasião, a atriz contou sobre a maneira como enxerga seu corpo e o fato de estar em um provador de loja ter despertado gatilhos.

"Experimentar roupa no provador já me abre muitos gatilhos de emoções difíceis de sentir. Há anos eu visto 43: 44 fica largo, 42 apertado. E por anos tentei me espremer em roupas, culpando meu corpo por estar errado em não caber no short, na tv e na vida", iniciou ela.



"Mesmo assim tomei coragem, me acalmei e me prometi que tudo ficaria bem. Short após short fui encontrando com pensamentos terríveis sobre meu corpo enquanto narrava com sarcasmo, masoquismos e dor tudo que cabia pra fora", continuou a atriz.

"Não é só sobre emagrecer ou estar acima do peso, é a maneira cruel que olhamos nosso corpo e como reproduzimos discursos de ódios com nossa imagem. Foi uma sequência de: minha perna está tomada de celulite, aqui prendeu minha coxa larga. Tive náuseas quando levantei a blusa e vi como minha barriga escorria pela lateral", completou Caroline.

