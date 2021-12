Apresentadora namora o Deputado Federal, Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagram

Publicado 03/12/2021 15:25

Rio - Durante o 'Encontro' desta sexta-feira (3), Fátima Bernardes comentou sobre a diferença de idade entre ela e o namorado, Túlio Gadêlha. A apresentadora comparou a sua situação com a de pessoas anônimas.

"Vivo um relacionamento com um pessoa mais jovem. É muito interessante ver o que ela pensa. Claro que, pelo fato de seu ser uma pessoa conhecida e de ter um carinho enorme do público, dos fãs, da torcida, sei que não é isso que acontece com a maioria das mulheres", admitiu.

Fátima falou sobre o preconceito por namorar alguém mais novo. "O olhar torto, por mais que para mim não chegue tão forte, ele também chega. E sei que para as mulheres que não têm a mesma visibilidade, que não têm essa torcida, é difícil encarar um relacionamento. E difícil também para o rapaz, o parceiro."

Em entrevista recente para o 'Fantástico", a apresentadora também falou sobre a diferença de idade em seu relacionamento. "Acho que as mulheres que têm relacionamentos com homens muito mais novos é quase um massacre mesmo. E não vejo o mesmo tipo de comportamento quando você vê um homem mais velho, namorando uma mulher bem mais jovem", concluiu.